В Солигорске ищут 23-летнюю мать убитых в ванной детей

Новости Беларуси. Подробности этой страшной истории ещё предстоит выяснить следствию. Тела двух убитых детей 2009 и 2011 годов рождения найдены в квартире в ванной. Об этом БелТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Тела собственных детей в ванной по приходу домой с работы обнаружил отец. Согласно заключению экспертов, причина их смерти – утопление. По информации Следственного комитета, семья была благополучной. 30-летний житель Солигорска и 23-летняя уроженка Малориты в браке около 4 лет. Женщина находилась в декретном отпуске. Последний раз муж видел её утром 10 декабря.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по пунктам 1 и 2 ч.2 ст.139 УК Беларуси (убийство двух и более лиц, заведомо малолетних). Санкция статьи предусматривает наказание: лишение свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь. Мать убитых детей объявлена в розыск.

Напомним, в октябре новость о страшной находке в одном из мусорных баков Лиды потрясла райцентр. Тело новорожденного ребёнка обнаружил пенсионер, который пошел выбрасывать мусор. Малыша завернули в полотенце, затем в несколько слоёв целлофана. Когда его нашли, он был мертв. По предварительным данным, ребёнок родился мертворождённым.