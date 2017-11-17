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В Сморгонском районе нашли тело пропавшего грибника в лесном болоте

17 ноября 2017 15:08
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе было найдено тело местного жителя.

По информации УСК по Гродненской области, 5 октября сожительница 63-летнего мужчины сообщила в правоохранительные органы о его исчезновении. Мужчина без телефона ушел в лес за грибами и не вернулся.

Была начата проверка, обследована местность, где он мог находиться.

По истечении 10 суток было возбуждено уголовное дело. Розыск мужчины продолжался.

11 ноября один из местных жителей сообщил правоохранителям, что обнаружил в лесном болоте тело мужчины, чьи приметы схожи с разыскиваемым.

Близкие опознали пропавшего. Тело нашли на расстоянии около 10 километров от дома погибшего.

Видимые повреждения на теле не были обнаружены. Проводится экспертиза.

Основной версией гибели считается несчастный случай.

# происшествия # Несчастный случай

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