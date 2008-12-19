В Сморгони обрушилась часть двухэтажной пристройки к зданию школы №2

Жертв и пострадавших нет, так как во время происшествия в пристройке никого не было. Завалы в несколько метров высотой разбирают спасатели и техника.

Обрушение случилось вчера вечером - без пятнадцати 9. Рухнула стена пристройки, прилегающая к сморгонской школе №2. На тот момент в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. Это подтвердили и кинологи обследовавшие завалы. Сейчас здесь работают люди и техника по разбору завалов, а также – комиссия по расследованию инцидента. Занятия с сегодняшнего дня для в школе остановлены. На месте рухнувшей стены – завал высотой в несколько метров. Прилегающая территория оцеплена милицей.

Здание Сморгонской школы №2 построено в 60 году. В пристройке находятся спортзал, кабинет завуча, столовая, подсобные помещения и учительская. По документам получается, что школа еще 26 ноября подала заявку на обследование проблемного участка 2х-этажной пристройки. 9 декабря ее провели и выявили критические дефекты. После чего сделали заключение об аварийном состоянии. В бумаге предлагалось исключить пребывание людей в пристройке и установить временные крепления несущих конструкций. Входы к проблемному корпусу закрыли и оградили территорию.

Причины и выводы о происшедшем инциденте сделает специальная комиссия, которая приступила к работе на месте обрушения. От предварительных версий и комментариев она пока воздерживается. Также пока до конца неясно когда, а главное где, продолжаться занятия учеников учеников Сморгонской школы №2 после начавшихся раньше срока каникул.

