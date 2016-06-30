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В Смолевическом районе иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку

30 июня 2016 14:28
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие. Ужасная авария в Смолевичском районе. Есть погибший. Около деревни Домашаны водитель иномарки, двигаясь в сторону Минска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового авто от полученных травм погиб на месте. Водитель маршрутного такси и пятеро пассажиров госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Определено, что погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Четыре раза – за нарушение скоростного режима, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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