В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров

Новости Беларуси. Пожар на складе малярной продукции в Смолевичах ликвидировали спасатели. По предварительной информации, в окрасочным цеху загорелся утеплитель. Представители добровольной пожарной дружины предприятия с помощью огнетушителей пытались обуздать огонь.

Если подразделения МЧС прибыли на место, из здания шел густой дым, а из вентиляционной шахты на крышу выбивалось пламя высотой около 2 метров.

К счастью все работники предприятия – 40 человек – покинули помещение. Спасатели быстро справились с огнем. Одна из причин пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.