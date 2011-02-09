В Слониме задержан рецидивист, сбежавший из-под стражи полтора года назад

В августе 2009 неоднократно судимый местный житель во время конвоирования в суд совершил побег прямо из спецавтомобиля.

Тогда по всей республике ввели план «Перехват». Но рецидивисту удалось выехать за границу. К поискам подключились коллеги из России и Украины. И лишь сейчас беглеца задержали в Слониме, куда преступник приехал на несколько дней. Теперь ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Козел, начальник Управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома:

Он был судим за вымогательство, разбой, грабеж, хранение оружия. Имел обширные связи среди криминалитета сопредельных государств, в России и на Украине. Это, безусловно, ему помогало долгое время уходить из поля зрения. Также он изменил до неузнаваемости свою внешность — изменил цвет волос, прическу, отпустил бороду и усы. Вместе с тем это ему не помогло.