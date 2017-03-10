В Слепянке 10 марта утонул мужчина, который решил перейти водоем по льду

Новости Беларуси. Жертва хрупкого льда: в Минске утонул мужчина, который решил сократить дорогу и отправился через водоем.

Спасти человека не удалось.

Специалисты не раз предупреждали, что подобные прогулки в устойчивый температурный плюс могут закончится плачевно. Наш дежурный по городу оказался на месте происшествия через несколько минут, а также успел убедиться в том, что размытые ямы лучше засыпать, чем огородить, а суббоники в пятницу – лучшее завершение трудовой недели. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.