В Сирии произошла попытка вооруженного нападения на представителей американского посольства

В результате нападения на посольство США в Дамаске два человека погибли и более десяти получили ранения. По официальным данным, террористы планировали проникнуть на территорию американского диппредставительства и уничтожить находящихся там людей.12 сентября утром группа вооруженных лиц подъехала на автомобиле к зданию посольства США в Дамаске и открыла огонь по охране здания. Сотрудники сирийского спецподразделения застрелили трех преступников и ранили четвертого, обезвредили заминированную машину. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из организаций.