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В Сирии произошла попытка вооруженного нападения на представителей американского посольства

13 сентября 2006 07:41
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В результате нападения на посольство США в Дамаске два человека погибли и более десяти получили ранения. По официальным данным, террористы планировали проникнуть на территорию американского диппредставительства и уничтожить находящихся там людей.12 сентября утром группа вооруженных лиц подъехала на автомобиле к зданию посольства США в Дамаске и открыла огонь по охране здания. Сотрудники сирийского спецподразделения застрелили трех преступников и ранили четвертого, обезвредили заминированную машину. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из организаций.
# происшествия # Теракт в Сирии

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