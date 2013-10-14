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В Сирии похищены 7 сотрудников Красного Креста

14 октября 2013 08:48
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Новости Сирии. Сирия официально стала полноправным, 190-м, участником Организации по запрещению химического оружия. Юридически процесс оформления занял ровно месяц.

В настоящее время десятки иностранных специалистов занимаются в Сирии уничтожением складов с химоружием. Вместе с тем, ООН готовит мирную конференцию «Женева-2», которая намечена на ноябрь. Правительство Сирии подтвердило свое участие в ней, от переговоров отказались радикально настроенные вооруженные мятежники.

Тем временем, обстановка в стране остается напряженной. Накануне в провинции Идлиб были похищены 7 сотрудников Международного комитета Красного Креста. Они были захвачены по пути в Дамаск. Кем именно, пока не известно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Война в Сирии

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