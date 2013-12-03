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В Сирии боевики разгромили женский монастырь и обстреляли жилые дома. 13 человек захвачены в плен

03 декабря 2013 06:56
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Новости Сирии. Боевики разгромили женский монастырь в сирийском городе Маалюля. Настоятельница и 12 монахинь захвачены в плен. Кроме того, ограблены и осквернены еще несколько церквей.

Чтобы запугать население города, который недавно был освобожден правительственными войсками, экстремисты открыли огонь по жилым домам. На данный момент в район стягиваются армейские подразделения.

Тем временем береговая охрана Италии спасла 120 мигрантов из Сирии, попавших в шторм в Средиземном море. Операция из-за плохих погодных условий длилась более суток: катерам долгое время не удавалось подойти близко к терпящему бедствие судну. Среди спасенных много женщин и детей. Из-за войны в Сирии беженцами стали сотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Война в Сирии

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