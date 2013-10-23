В Сиднее из-за лесных пожаров пострадали более 300 домов, тысячи жителей эвакуируют. Появляются сообщения о случаях мародёрства

Новости Австралии. Из-за пожаров в предместьях Сиднея эвакуируют тысячи жителей. Закрыты местные школы. Из больниц в другие медицинские учреждения перевезены пациенты. Создаются временные центры для эвакуированных.

Густым смогом затянуто небо над 5-миллионным Сиднеем. В его окрестностях от огня пострадали более 300 домов. Борьбу со стихией ведут свыше 3 тысяч пожарных из нескольких штатов. Задействованы десятки самолётов и вертолётов. Однако остановить распространение пламени пока не удаётся.

Между тем, появляются сообщения о случаях мародёрства. В частности, задержаны два подростка, которых подозревают в кражах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.