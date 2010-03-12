В Швейцарии литовец ограбил ювелирный магазин с помощью топора

В июне прошлого года, вооруженный топором, 22-летний литовец ворвался в ювелирный магазин «Christ» в швейцарском кантоне Цюрих, разбил витрину и выхватил оттуда 18 дорогостоящих часов.

Для этого грабителю понадобилось 26 секунд. Ему удалось покинуть магазин, ранив при этом двоих посетителей, но в сотне метров от места ограбления его настиг полицейский в штатском. При задержании грабитель оказал сопротивление, нанеся многочисленные удары стражу правопорядка.

В ходе следствия обвиняемый настаивал на том, что его поступок был спонтанным, и никогда ранее он не совершал подобных противоправных действий. Он также утверждал, что действовал в одиночку, без сообщников.

Суд приговорил преступника к тюремному заключению сроком на 22 месяца и штрафу в более чем $460, сообщает Газета.Ru.