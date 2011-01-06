В Швеции и США прошли «дожди» из мертвых птиц

На улицах шведского города Фальчепинг обнаружены десятки мертвых птиц.

Некоторые из них погибли из-за столкновения с автомобилями, однако у многих нет каких-либо видимых повреждений. Ветеринары загадочное явление пока не комментируют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Этот инцидент произошел всего через несколько дней после похожего случая в американском штате Арканзас. Там упали на землю несколько тысяч красноплечих черных трупиалов. По мнению американских ученых, к гибели птиц могли привести новогодние фейерверки.

На американский штат Арканзас обрушился дождь из мертвых птиц