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В Швеции и США прошли «дожди» из мертвых птиц

06 января 2011 12:41
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На улицах шведского города Фальчепинг обнаружены десятки мертвых птиц.

Некоторые из них погибли из-за столкновения с автомобилями, однако у многих нет каких-либо видимых повреждений. Ветеринары загадочное явление пока не комментируют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Дождь» из мёртвых птиц

Этот инцидент произошел всего через несколько дней после похожего случая в американском штате Арканзас. Там упали на землю несколько тысяч красноплечих черных трупиалов. По мнению американских ученых, к гибели птиц могли привести новогодние фейерверки.

«Дождь» из мёртвых птиц

«Дождь» из мёртвых птиц

«Дождь» из мёртвых птиц

На американский штат Арканзас обрушился дождь из мертвых птиц

# происшествия # Фотофакт # Птицы

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