В Шумилинском районе Витебской области ликвидируют последствия ДТП с участием комбайна

Четыре населенных пункта оказались обесточены по вине механизатора одного из хозяйств, который на комбайне накануне сбил опору линии электропередач. Мужчина попросту не учел габариты комбайна и наехал на железобетонную опору ЛЭП. В результате падения опоры произошел обрыв высоковольтной электролинии. Без электроснабжения остались 36 домов в 4 деревнях поблизости от места ДТП. В настоящее время Шумилинский РОВД проводит проверку.