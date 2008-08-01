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В Шумилинском районе Витебской области ликвидируют последствия ДТП с участием комбайна

01 августа 2008 10:52
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Четыре населенных пункта оказались обесточены по вине механизатора одного из хозяйств, который на комбайне накануне сбил опору линии электропередач. Мужчина попросту не учел габариты комбайна и наехал на железобетонную опору ЛЭП. В результате падения опоры произошел обрыв высоковольтной электролинии. Без электроснабжения остались 36 домов в 4 деревнях поблизости от места ДТП. В настоящее время Шумилинский РОВД проводит проверку.
# происшествия

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