В Щучинском районе сигнал пожарного извещателя спас семью

Новости Беларуси. В Щучинском районе пожарный извещатель помог спастись семье.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 29 января. Поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в д. Лелюшевцы Щучинского района.

В доме проживают 80-летний мужчина, его 52-летний сын и 43-летняя дочь. В момент происшествия семья спала. От звукового сигнала пожарного извещателя проснулась женщина, разбудила брата и отца. Они вышли на улицу.

Дым распространялся из кухни. Брат потушил горящую одежду, лежавшую на печи. Скорее всего, одежда загорелась от перекала.

В результате возгорания было повреждено имущество в доме, закопчены потолок и стены.

Извещатель в доме был установлен в 2015 году.