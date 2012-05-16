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В штате Флорида 33-летняя мать застрелила 4 своих детей, а затем покончила с собой

16 мая 2012 09:39
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Новости США. Очередная трагедия со стрельбой разыгралась в США. В штате Флорида 33-летняя мать застрелила четверых своих детей, а затем покончила с собой. Полицию вызвала соседка семьи, после того как услышала выстрелы.

Трое детей Томас с огнестрельными ранениями пришли к ней с просьбой о помощи. Однако затем по непонятным причинам ребята все же вернулись домой, где мать закончила свое кровавое дело.

Еще одна девочка – старшая в семье – скончалась от полученных ранений по дороге в госпиталь. Детям было от 12 до 17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что толкнуло мать на такое зверское преступление, пока не ясно. Незадолго до трагедии Таня Томас отправила соседке СМС, в котором просила кремировать всю свою семью.

# происшествия # Перестрелка # Криминал

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