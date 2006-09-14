В шахте "Беларуськалий" ликвидировано возгорание

Накануне в Солигорске в отделении подъема третьего рудоуправления "Беларуськалий" загорелись электрические кабели.В результате были отключены второй "грузовой" и третий "пассажирский" стволы. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, технологический процесс не нарушен. Сейчас шахта работает в обычном режиме. Сегодня поврежденные кабели заменят. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.