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В шахте "Беларуськалий" ликвидировано возгорание

14 сентября 2006 11:32
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Накануне в Солигорске в отделении подъема третьего рудоуправления "Беларуськалий" загорелись электрические кабели.В результате были отключены второй "грузовой" и третий "пассажирский" стволы. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, технологический процесс не нарушен. Сейчас шахта работает в обычном режиме. Сегодня поврежденные кабели заменят. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
# происшествия

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