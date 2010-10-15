В Шабанах 22-летний слесарь ограбил пассажира такси

Тамара Рулинская, пресс-офицер Заводского РУВД:
Сотрудники Заводского РУВД установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемый — 22-летний слесарь одного из заводов — пояснил, что в ту ночь он возвращался с дружеской попойки и увидел, как к одному из подъездов подъехало такси, из которого вышел сильно шатающийся парень. Затем между таксистом и пассажиром произошла ссора: последний отказывался оплачивать проезд. В конце концов таксист, ничего не добившись, уехал. А слесарю захотелось восстановить справедливость и наказать наглеца.
Следственным отделом предварительного расследования Заводского РУВД в отношении «Робин Гуда» из Шабанов возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК Беларуси («Разбойное нападение»), пишет «ВМ».