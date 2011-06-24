В севастопольском парке лошадь перекрасили... в зебру

11 июня в Комсомольском парке появилось странное, почти что инопланетное существо – голова у него была как у лошади, а окрас тела – как у зебры. Как оказалось, хозяйка животного просто покрасила лошадь, придав ей сходство с зеброй. Милиционеры забрали лошадь у хозяйки и отправили ее на ферму под Севастополем.

Чёрные полосы владелица нарисовала с помощью краски для волос. Владелица, похоже, профессиональный художник, так как раскрасила животное достаточно умело, сообщают «Новости Севастополя»: многие полагали, что перед ними действительно зебра.

21 июня появились сведения, что девушке, которая покрасила лошадь чёрной краской для волос, грозит уголовная ответственность и штраф в размере 38 400 гривен за издевательство над животным. В милицию эту информацию подтвердили, но сумму штрафа назвать отказались.

Владелица лошади считает, что арест животных - это происки конкурентов, поскольку ферма принадлежит ее конкурентам – неким «казакам», а краска для волос, по ее словам, безвредна для лошади, сообщает ctv.by.