В севастопольском парке лошадь перекрасили... в зебру

Чёрные полосы владелица нарисовала с помощью краски для волос. Владелица, похоже, профессиональный художник, так как раскрасила животное достаточно умело, сообщают «Новости Севастополя»: многие полагали, что перед ними действительно зебра.
21 июня появились сведения, что девушке, которая покрасила лошадь чёрной краской для волос, грозит уголовная ответственность и штраф в размере 38 400 гривен за издевательство над животным. В милицию эту информацию подтвердили, но сумму штрафа назвать отказались.
Владелица лошади считает, что арест животных - это происки конкурентов, поскольку ферма принадлежит ее конкурентам – неким «казакам», а краска для волос, по ее словам, безвредна для лошади, сообщает ctv.by.