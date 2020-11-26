В Серебрянке неизвестные пытались заблокировать трамвайное движение посторонними предметами

Новости Беларуси. Экстренная остановка на линии. Около 6 утра в Серебрянке в районе улиц Плеханова и Якубова по пути следования двух трамвайных маршрутов находились посторонние предметы, которые вынудили вагоновожатых остановить транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.