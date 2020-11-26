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В Серебрянке неизвестные пытались заблокировать трамвайное движение посторонними предметами

26 ноября 2020 14:25
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Новости Беларуси. Экстренная остановка на линии. Около 6 утра в Серебрянке в районе улиц Плеханова и Якубова по пути следования двух трамвайных маршрутов находились посторонние предметы, которые вынудили вагоновожатых остановить транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке неизвестные пытались заблокировать трамвайное движение посторонними предметами-1

В одном случае это была объемная бетонная конструкция, в другом – дорожные мусорницы.

Водители, пассажиры и просто неравнодушные граждане смогли самостоятельно убрать предметы с трамвайных путей. Трамваи продолжили движение.

В Серебрянке неизвестные пытались заблокировать трамвайное движение посторонними предметами-4

Разбирательством по данным фактам занимаются представители Ленинского РУВД.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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