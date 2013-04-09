Прямой эфир

В Сербии 60-летний мужчина расстрелял 13 человек

09 апреля 2013 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сербии. Трагедия в Сербии. 60-летний мужчина убил как минимум 13 человек. Среди жертв  — женщины, ребенок и сын нападавшего.

ЧП произошло в небольшой деревне недалеко от столицы страны Белграда. По словам очевидцев, убийца шел от дома к дому и хладнокровно расстреливал всех, кто попадался на пути. Погибшие - в основном родственники и соседи преступника. После содеянного он пытался застрелить себя и свою жену. Оба супруга госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Мотивы преступления пока неизвестны. По предварительным данным, мужчина не страдал психическими заболеваниями. Более того, о нем говорят, как о тихом и скромном человеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Картину Шагала, украденную 10 лет назад, нашли в доме вице-президента клуба «Ювентус»
09 апреля 2013 08:32

Картину Шагала, украденную 10 лет назад, нашли в доме вице-президента клуба «Ювентус»

09 апреля 2013 07:33

Пожар в деревне Асташин Кореличского района. Три человека сгорели заживо

09 апреля 2013 07:02

Серия специфических краж в Минске. Торговки предлагают дёшево купить бытовые товары