В Сербии 60-летний мужчина расстрелял 13 человек

Новости Сербии. Трагедия в Сербии. 60-летний мужчина убил как минимум 13 человек. Среди жертв — женщины, ребенок и сын нападавшего.

ЧП произошло в небольшой деревне недалеко от столицы страны Белграда. По словам очевидцев, убийца шел от дома к дому и хладнокровно расстреливал всех, кто попадался на пути. Погибшие - в основном родственники и соседи преступника. После содеянного он пытался застрелить себя и свою жену. Оба супруга госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Мотивы преступления пока неизвестны. По предварительным данным, мужчина не страдал психическими заболеваниями. Более того, о нем говорят, как о тихом и скромном человеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.