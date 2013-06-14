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В Сент-Луисе неизвестный открыл стрельбу в бизнес-центре. Убиты 4 человека, в том числе сам стрелок

14 июня 2013 09:40
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Новости США. В США снова слышны выстрелы. В городе Сент-Луис — штат Миссури — неизвестный открыл стрельбу в здании бизнес-центра. Жертвами атаки стали четыре человека. Один из погибших – сам стрелок. Он покончил с собой.

Личность нападавшего и мотивы его поступка пока не установлены. По предварительным данным, причиной расправы могла стать бытовая ссора.

На этой неделе похожий инцидент произошел на военной базе города. Преступник открыл беспорядочную стрельбу. Его практически сразу арестовали. К счастью, обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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