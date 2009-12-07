В Саратове украдены 5 инкассаторских сумок с 6 миллионами 100 тысячами рублей

Деньги предназначались для выплаты пенсий, детских пособий и денежных переводов.

Кража произошла рано утром в субботу при транспортировке денег из филиала ГУП «Почта России» в городские почтовые отделения, сообщает «Взгляд-Инфо».

В 8.30 служебная «ГАЗель» в сопровождении вооруженной охраны в составе двух человек выехала по намеченному маршруту. По прибытии в 53 почтовое отделение, расположенное по Самарскому проезду,14, сотрудники ГУПа обнаружили пропажу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в особо крупном размере». Проводится расследование.

– В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых. В том числе работают с водителем и двумя охранниками. Сейчас устанавливают круг лиц, которые знали информацию и могли оказать какое-то влияние, – сообщили в пресс-службе ГУВД области.