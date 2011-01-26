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В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства обрушения крыши гипермаркета

26 января 2011 12:53
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ЧП случилось минувшим вечером во время очистки кровли от снега.

В тот момент в торговом центре было многолюдно. Погибла продавец магазина, еще 17 человек пострадали. Падающие обломки повредили трубопровод — людям пришлось выбираться из западни по колено в ледяной воде.

По данным МЧС России, обрушилось более 500 квадратных метров кровли. Сейчас на месте трагедии продолжается разбор завалов. Работают кинологи. Территория магазина оцеплена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Все 30 магазинов этой сети, расположенные в Санкт-Петербурге, временно закрыты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Обрушение крыши в гипермаркете «Окей»

Обрушение крыши в гипермаркете «Окей»

Обрушение крыши в гипермаркете «Окей»

Обрушение крыши в гипермаркете «Окей»

Обрушение крыши в гипермаркете «Окей»

Обрушение крыши в гипермаркете «Окей»

# происшествия # Фотофакт

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