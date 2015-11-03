Новости России. В Санкт-Петербурге идет опознание жертв катастрофы А321. Этот процесс может затянуться на несколько недель, поэтому будет продолжаться без выходных. Сегодня рано утром второй борт МЧС доставил останки жертв крушения аэробуса. Тем временем в международной комиссии, которая изучает черные ящики, сообщили, что к падению российского лайнера могло привести повреждение правого борта, вызванное неисправностью внутри самолета. В то же время пока неясно: эта поломка — результат намеренных действий в самом самолете или все-таки техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что на записи переговоров экипаж ничего не говорит о неполадках, однако перед тем, как самолет пропал с радаров, на его борту были слышны нехарактерные звуки. Кроме того, на месте катастрофы найдены некие элементы, не относящиеся к конструкции самолета. Напомним, жертвами катастрофы рейса Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября стали 224 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.