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В Санкт-Петербурге 21-летняя студентка умерла во время кросса

12 сентября 2011 13:29
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Во время международного легкоатлетического пробега «Женская десятка» в Санкт-Петербурге умерла одна из его участниц — 21-летняя Анна Дорошенко. Бегунья скончалась до приезда «скорой помощи».

Спортсменка потеряла сознание на участке трассы забега в районе Дворцового моста — за 300 метров до финиша. К ней были немедленно вызваны медики, дежурившие на соревновании, но Анна Дорошенко скончалась до приезда «скорой помощи».

Анна Дорошенко была из спортивной семьи, ее родители занимались легкой атлетикой, а сама девушка была участницей всех предыдущих пробегов «Женская десятка». По словам организаторов, у студентки была расписка в том, что она отвечает за свое здоровье, и справка. Вместе с ней бежала ее мама.

По факту гибели девушки проводится проверка. Ожидаются результаты медицинской экспертизы, которая установит причину смерти. Предполагается, что девушка умерла от остановки сердца, сообщает ctv.by со ссылкой на РБК Daily.

# происшествия

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