В Санкт-Петербурге 21-летняя студентка умерла во время кросса

Во время международного легкоатлетического пробега «Женская десятка» в Санкт-Петербурге умерла одна из его участниц — 21-летняя Анна Дорошенко. Бегунья скончалась до приезда «скорой помощи».

Спортсменка потеряла сознание на участке трассы забега в районе Дворцового моста — за 300 метров до финиша. К ней были немедленно вызваны медики, дежурившие на соревновании, но Анна Дорошенко скончалась до приезда «скорой помощи».

Анна Дорошенко была из спортивной семьи, ее родители занимались легкой атлетикой, а сама девушка была участницей всех предыдущих пробегов «Женская десятка». По словам организаторов, у студентки была расписка в том, что она отвечает за свое здоровье, и справка. Вместе с ней бежала ее мама.