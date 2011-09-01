В самом центре Москвы, недалеко от Большого театра минувшей ночью были расстреляны два человека

В ходе конфликта двух групп мужчин, «одна из которых обладала ярко выраженной кавказской внешностью, а вторая – азиатской», кто-то схватился за оружие, рассказал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

По данным РИА «Новости», в драке участвовали пять человек. Трое, воспользовавшись численным перевесом, избили двоих и ранили их из травматики. Затем стрелок и его друзья скрылись с места происшествия.

«Разборки» и нападения с применением травматических пистолетов происходят в Москве регулярно. Люди атакуют друг друга на улицах, стреляют в кафе и в автобусах, даже возле культовых сооружений: например, в начале августа прихожанин мечети на Поклонной горе обстрелял мужчину, который, по некоторым данным, решил справить возле храма нужду.

Применение оружия в драках нередко приводит к летальным последствиям. Наибольший резонанс вызвал случай в декабре 2010 года, когда в столице в ходе драки подвыпившей компании с группой выходцев с Кавказа был расстрелян из травматического пистолета и погиб фанат "Спартака" Егор Свиридов.

Стрельба на московских улицах не стихает, хотя президент Дмитрий Медвдев требовал ужесточить оборот травматического оружия еще полтора года назад - 3 февраля 2010 года. Чиновники неоднократно поднимали вопрос и о полном запрете травматики: в частности, в прошлом году отказаться от нее призвал министр юстиции Александр Коновалов.