В Румынии сошёл с рельсов пассажирский поезд

Он направлялся из Бухареста в Тимишоару. В результате аварии 15 пассажиров поезда получили травмы. Всего в поезде находились более 300 человек.

Авария произошла в ночь на 21 сентября в районе города Крайова. С рельсов сошли локомотив и восемь вагонов. По словам министра транспорта Румынии Раду Берсеану, побывавшего на месте аварии, предварительные данные указывают на то, что железнодорожное полотно было умышленно повреждено. Берсеану заявил, что кто-то ослабил болты, крепящие рельсы.

Для расследования причин происшествия создана комиссия. Предполагается, что происшествие мог устроить бывший сотрудник государственной компании «Румынские железные дороги», живущий неподалеку. Незадолго до происшествия его понизили в должности, сообщают информагентства.