В Румынии перевернулся автобус с белорусскими туристами

Недалеко от города Бакэу автобус болгарской транспортной компании, перевозившей граждан Беларуси на отдых в Болгарию, перевернулся. В салоне автобуса находилось 46 человек, из них 26 детей. ДТП произошло по вине водителя, который заснул за рулём и, как итог, не справился с управлением.

Как сообщает БЕЛТА, после оказания первой медицинской помощи туристы были отпущены. Однако одному из детей было сделано повторное обследование. По последним сведениям, полученным от представителей румынского Красного Креста и руководителей группы белорусских туристов, врачи разрешили ребёнку продолжить поездку.

Белорусских туристов разместили в общежитии городского колледжа на время ожидания нового автобуса. По прибытию которого они смогли продолжить поездку в Болгарию. Как сообщили в посольстве Беларуси в Румынии, "инцидент с болгарским автобусом, перевозившим белорусских туристов, действительно имел место, сейчас вопрос исчерпан".