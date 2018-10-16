В Россонском районе мужчина убил женщину и покончил с собой

Новости Беларуси. В одной из деревень Россонского района мужчина убил женщину, после чего покончил с собой.

Как сообщает УСК по Витебской области, 13 октября тела погибших обнаружила соседка. Она же проинформировала о случившемся правоохранительные органы.

По словам гражданки, между мужчиной и женщиной время от времени бывали ссоры. Иногда сельчанин избивал собеседницу, но та отказывалась обращаться в милицию.

По предварительным сведениям, в субботу мужчина вновь избил женщину, однако телесные повреждения оказались смертельными. После этого, предположительно, гражданин свёл счёты с жизнью в одной из хозпостроек во дворе дома, где мужчина проживал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства. Назначено проведение ряда экспертиз. Допрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства случившегося.

Осенью 2018 года в Бресте была найдена убитой ранее пропавшая девушка.