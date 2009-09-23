В российской премьер-лиге можно пробить пенальти за 1000 рублей

Фанату, выбежавшему на поле и забившему мяч с пенальти в ворота Кински, грозит штраф от 500 до 1000 рублей или, если мировой судья проявит суровость, пятнадцать суток ареста.

Инцидент имел место 19 сентября в начале второго тайма игры «Сатурн» - «Спартак» (2:1). Главный арбитр матча Вячеслав Попов назначил пенальти в ворота «Сатурна». Когда мяч уже был установлен на 11-метровой отметке, на поле выбежали два болельщика, один из которых точным ударом послал его в сетку. Вскоре «правильный» пенальти реализовал полузащитник «Спартака» Алекс.

Выяснилось, что металлической сеткой поле огорожено только со стороны боковых (фанатских) трибун, а нарушители выскочила из VIP-сектора. Там не было не только сетки, но и сотрудников милиции. Охранники частного предприятия за хулиганами недоглядели.

«На поле выбегали Николай Волков и Андрей Дубровин, жители Москвы, - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУВД Московской области Евгений Гильдеев. - На них составлены протоколы правонарушений по ст. 20 ч. 1 (мелкое хулиганство) административного кодекса России».

В соответствии с этим нарушители либо выплатят штраф (от 500 до 1000 рублей), либо будут арестованы на 15 суток. Решение должно быть вынесено мировым судьей в течение двух недель. Это может произойти как в Раменском, так и по месту жительства нарушителей, сообщает Newsru.com.