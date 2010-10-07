В России уже 4 года не могут найти заказчика убийства и убийцу журналистки Анны Политковской

Сегодня ее коллеги-журналисты и правозащитники проведут в Москве на Чистых прудах митинг памяти под лозунгом «Заказчик и убийцы пока на свободе».

Татьяна Локшина, руководителя московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch:

Почему-то именно в России сохраняется тенденция - убийства журналистов не раскрываются. Со дня убийства Анны Политковской прошло четыре года. Было заявлено, что расследование дела находится на контроле генерального прокурора РФ. Власти многократно делали заявления о том, что убийство раскрыто, о том, что им все очевидно. Но никакого результата нет.

Официально исполнителем преступления считается Рустам Махмудов, который, по данным следствия, получил загранпаспорт и, находясь в розыске, покинул территорию России. Он объявлен в международный розыск. В совершении преступления подозревались Ибрагим и Джабраил Махмудовы, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, а также сотрудник ФСБ России Павел Рягузов. Все они были оправданы коллегий присяжных, пишет «БелТА».