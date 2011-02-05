В России утверждены новые правила охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры

Отныне обеспечивать безопасность границ воздушных гаваней должны будут подразделения вневедомственной охраны МВД или ведомственной — Минтранса.

Периметр аэропорта оградят и снабдят КПП, пропуск через которые будет возможен только после проверки документов и досмотра транспортного средства. Новые правила охраны российских аэропортов одобрили после теракта в Домодедово.

Взрыв прогремел 24 января в толпе встречающих и унес жизни 36 человек. Только после этой трагедии выяснилось, что главную воздушную гавань России практически не охраняли, не работали даже металлодетекторы. Потому на территорию аэропорта мог пройти любой злоумышленник с любым грузом, в том числе смертоносным.