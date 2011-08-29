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В России разбился Ан-2 из-за некачественного топлива

29 августа 2011 07:29
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Предварительная причина крушения Ан-2 в Славянском районе Краснодарского края утром 28 августа - некачественное топливо, сообщает Южный региональный центр МЧС России. В результате крушения Ан-2 погиб пилот, пассажир (сотрудник агрофирмы) получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.Самолет совершал сельскохозяйственные работы. Полет выполнялся без заявки и уведомления органов обслуживания воздушного движения. Воздушное судно не было зарегистрировано.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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