В России по факту взрывов на Баксанской ГЭС возбуждено уголовное дело

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают тип и мощность взрывных устройств. Выясняют обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению. Этим утром вооружённые злоумышленники застрелили двоих охранников и проникли в машинный зал гидроэлектростанции. Преступники заложили самодельные взрывные устройства и скрылись. По данным следствия, прогремели четыре взрыва. Начался крупный пожар, потушить который удалось только спустя три часа. Плотина устояла, но повреждения получили, по меньшей мере, два гидрогенератора.