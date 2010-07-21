Прямой эфир

В России по факту взрывов на Баксанской ГЭС возбуждено уголовное дело

21 июля 2010 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают тип и мощность взрывных устройств. Выясняют обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению. Этим утром вооружённые злоумышленники застрелили двоих охранников и проникли в машинный зал гидроэлектростанции. Преступники заложили самодельные взрывные устройства и скрылись. По данным следствия, прогремели четыре взрыва. Начался крупный пожар, потушить который удалось только спустя три часа. Плотина устояла, но повреждения получили, по меньшей мере, два гидрогенератора.

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2010 12:02

Впервые в истории России теракту подверглась гидроэлектростанция

21 июля 2010 11:04

Две белоруски погибли на одной из трасс Крыма

21 июля 2010 08:16

В Гомельской области ликвидируют последствия сильного ветра