В России огонь бушует на территории 15 заповедных зон

Ситуация с лесными и торфяными пожарами в России остаётся напряжённой. За минувшую ночь горящая территория из-за жары увеличилась на 14 гектаров.

Зарегистрировано более восьмисот 50 очагов возгорания. Огонь бушует и на территории 15 заповедных зон. В семи из 17 регионов введён режим чрезвычайной ситуации. Жертвами стихии стали уже 52 человека. Уничтожены почти две тысячи домов, без крыши над головой остались свыше трёх с половиной тысяч человек.

В Подмосковье спасатели с сегодняшнего дня работают круглосуточно. Москву окутала дымовая завеса. Из-за сильного смога нарушено авиасообщение. Сегодня с утра отменено и задержано свыше полсотни рейсов.