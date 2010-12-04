В России избивают учительниц за низкие оценки

3 декабря 24-летний новосибирец избил 24-летнюю учительницу за то, что она ставила двойки.

3 декабря в новосибирской школе № 147, экс-зек, отбывавший наказание сразу по трем статьям уголовного кодекса, избил учительницу младших классов Ирину Исакову прямо на глазах второклассников. Уголовник был уверен, что дочь его сожительницы несправедливо получает низкие оценки.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы. Однако пока он отпущен под подписку о невыезде. Женщина, пережившая шок, признается, что очень опасается за свое здоровье и жизнь. Она написала заявление об увольнении, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП в Новосибирске».

Это уже второй случай за последние два месяца, когда отчимы избивают учителей. Первый инциденет произошел с петербургской учительницей Ольгой Харитоновой, избитой 26 октября. Ее избил (смотри первое фото к материалу) отчим одной из учениц, бывший милиционер.