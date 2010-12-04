Прямой эфир

В России избивают учительниц за низкие оценки

04 декабря 2010 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
3 декабря 24-летний новосибирец избил 24-летнюю учительницу за то, что она ставила двойки.

3 декабря в новосибирской школе № 147, экс-зек, отбывавший наказание сразу по трем статьям уголовного кодекса, избил учительницу младших классов Ирину Исакову прямо на глазах второклассников. Уголовник был уверен, что дочь его сожительницы несправедливо получает низкие оценки.

Ирина Исакова

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы. Однако пока он отпущен под подписку о невыезде. Женщина, пережившая шок, признается, что очень опасается за свое здоровье и жизнь. Она написала заявление об увольнении, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП в Новосибирске».

Это уже второй случай за последние два месяца, когда отчимы избивают учителей. Первый инциденет произошел с петербургской учительницей Ольгой Харитоновой, избитой 26 октября. Ее избил (смотри первое фото к материалу) отчим одной из учениц, бывший милиционер.

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
03 декабря 2010 15:22

От необычайно сильных для начала декабря морозов в Европе погибли уже более 40 человек

Гаитяне причиной эпидемии холеры считают черную магию – на острове начали охоту за ведьмами
03 декабря 2010 15:10

Гаитяне причиной эпидемии холеры считают черную магию – на острове начали охоту за ведьмами

03 декабря 2010 13:20

400 дорожно-транспортных происшествий произошло в Беларуси за минувшие сутки