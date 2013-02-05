В России из-за снегопадов парализовано движение и отсутствует электроснабжение

Новости России. С последствиями непогоды борются сразу в нескольких регионах России. Из-за сильной метели в Оренбургской области введён режим чрезвычайной ситуации. Некоторые населённые пункты отрезаны от крупных автомагистралей.

А в Калужской и Владимирской областях из-за многочисленных аварий на линии электропередач без света остались более 5 тысяч человек.

Сильные снегопады и на юге России. Закрыт аэропорт Ростова-на-Дону, все прибывающие самолёты перенаправляют в Краснодар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.