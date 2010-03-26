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В России ищут преступников, которые жестоко избили и ограбили ветеранов Великой Отечественной войны

26 марта 2010 18:22
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ЧП произошло в посёлке Мальта Иркутской области.

Неизвестные напали на 78-летнюю Наталью Гурову и её мужа Анатолия, уроженца Беларуси. Накануне пожилые люди получили пенсию, а ночью в их дом ворвались двое грабителей. Налётчики вынесли всё ценное. А стариков в бессознательном состоянии бросили в погреб.

Чета Гуровых прошла войну и пережила издевательства нацистов, однако оказалась абсолютно бессильна перед такой циничной жестокостью. К слову, в России в последнее время подобные преступления уже не редкость. Пользуясь беззащитностью ветеранов, налётчики зачастую забирают последнее.

Жанна Сергеева, старший следователь следственного отдела ОВД по Усольскому району:
Преступление совершено с особой дерзостью, жестокостью. Пожилые люди просили, чтобы их не избивали, а не установленные лица выдвигали свои требования, требовали деньги. И в тот же момент продолжали избивать

# происшествия

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