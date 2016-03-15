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В Рогачеве из-за обвала на насосной станции без воды остались более 12 тысяч жителей

15 марта 2016 10:14
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Новости Беларуси. Крупное ЧП с водоснабжением Рогачева. Из-за обвала на насосной станции без холодной и горячей воды остались более 12 тысяч жителей. В зону аварии попали многоквартирные и частные дома, социальные учреждения.

По предварительным данным, на систему отопления происшествие не повлияло. Подвоз воды организован сразу в несколько точек города. На месте работают аварийные службы. Создана специальная комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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