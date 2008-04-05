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В результате взрыва в жилом доме в Москве погибли 3 человека, 23 - пострадали

05 апреля 2008 14:10
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Всем пострадавшим при взрыве власти города обещают выплатить компенсации. Накануне вечером в 22-этажной высотке на улице Академика Королева прогремел взрыв. Уже названа основная причина ЧП - нарушение правил безопасности.

Установлено, что в одной из квартир на одиннадцатом этаже во время сварочных работ взорвался газовый баллон. На уровне 10-12 этажей рухнули плиты. Затем начался пожар, потушить который удалось спустя час.

В настоящее время разбор завалов завершен, приступили к восстановлению дома. Часть жильцов 600-отквартирного дома была спешно эвакуирована, аварийный подъезд обесточен. Специалисты пришли к выводу: чтобы продолжить ремонт пострадавшего подъезда, необходимо сделать стальной каркас. Планируется, что работы займут две-три недели. Жильцам возвращаться домой пока не разрешают. Им позволили лишь собрать необходимые вещи и документы. 

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. По словам мэра Москвы Юрия Лужкова, уже с понедельника будет ужесточен контроль над проведением сварочных работ в жилом секторе.
# происшествия

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