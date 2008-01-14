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В результате взрыва газа в жилом доме в Ставропольском крае погибло 6 человек

14 января 2008 09:23
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Среди погибших - две девочки в возрасте четырех месяцев и шести лет. Восьмерых жильцов удалось спасти, еще 60 человек эвакуировано. По данным МЧС, разбор завалов на месте трагедии уже завершен, людей под ними больше нет. Взрыв в пятиэтажном панельном доме произошел сегодня ночью. Четыре квартиры оказались разрушены, серьезно повреждены крыша и наружная панель здания. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Рабочая версия причин взрыва - неосторожное обращение с газовыми приборами.
# происшествия

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