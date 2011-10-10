В результате столкновений христиан-коптов с египетской полицией погибли, по меньшей мере, 23 человека

Столица Египта вновь охвачена массовыми беспорядками. Этой ночью на улицы Каира вышли около 10 тысяч христиан-коптов.

Акции протеста начались после того, как несколько дней назад на юге страны местные власти разрушили недостроенную христианскую церковь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однако, мирная демонстрация на площади Тахрир вскоре переросла в столкновения с полицией и военными. В стражей порядка полетели бутылки с зажигательной смесью. В ответ те открыли огонь и применили слезоточивый газ. Погибли, по меньшей мере, 23 человека, около 200 ранены. В центре Каира на ночь ввели комендантский час.