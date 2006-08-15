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В результате прошедших накануне ливней в Беларуси подтоплены дома

15 августа 2006 12:09
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Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В Бресте выпала почти месячная норма осадков. Подтопленными оказались 24 частных дома, а также подвалы детской больницы и магазина. В Гродненской области от стихии пострадали 10 многоквартирных, 5 частных домов, 3 магазина и несколько подворий. А в Минской области в санатории "Нарочь" с крыши спального корпуса ветер сорвал 400 квадратных метров металлопрофиля. Жертв среди граждан нет.
# происшествия

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