В результате прошедших накануне ливней в Беларуси подтоплены дома
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В Бресте выпала почти месячная норма осадков. Подтопленными оказались 24 частных дома, а также подвалы детской больницы и магазина.
В Гродненской области от стихии пострадали 10 многоквартирных, 5 частных домов, 3 магазина и несколько подворий. А в Минской области в санатории "Нарочь" с крыши спального корпуса ветер сорвал 400 квадратных метров металлопрофиля.
Жертв среди граждан нет.