В результате прошедших накануне ливней в Беларуси подтоплены дома

Автокатастрофа под Минском

В Минском районе в результате ДТП серьезно пострадали три человека. Авария произошла накануне вечером в районе деревни Паперня недалеко от столицы. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет. В результате водитель погиб на месте, а две его пассажирки - тяжело ранены. Все трое - минчане. Всего же за минувшие сутки на дорогах столичной области в авариях погибли 2 человека.