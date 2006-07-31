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В результате ДТП В Польше погибли четыре белоруса

31 июля 2006 10:51
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Тела белорусов, погибших в минувшие выходные в ДТП в Польше, доставят в Беларусь в течение двух суток. Об этом сегодня сообщил консул нашей страны в Бялой Подляске Александр Концкий. Напомним, в ночь с 28 на 29 июля на окраине населенного пункта Юлькув Бяльского повета Люблинского воеводства в результате ДТП погибли четыре белоруса. Все они - жители Брестской области. Как стало известно, водитель AUDI А6 превысил скорость и не справился с управлением. Машину вынесло на обочину, она перевернулась и врезалась в дерево.
# происшествия

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