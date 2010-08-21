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В результате ЧП без света накануне осталась половина Санкт-Петербурга

21 августа 2010 14:04
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В Санкт-Петербурге начали расследование крупной аварии в городской энергосети.

Пока точные причины ЧП, в результате которого без света накануне осталась половина северной российской столицы, неизвестны. Версию теракта следователи исключили. Напомним, авария произошла на подстанции «Восточная» – ключевом звене Ленинградской энергосистемы.

В городе до сих пор не работает половина банкоматов. А то, что происходило накануне, специалисты и вовсе назвали энергетическим коллапсом. Встали троллейбусы, электрички, не работало метро, светофоры. Электричество отключилось не только в жилых домах, но и больницах, кафе и магазинах. До позднего вечера спасатели вызволяли застрявших в лифтах людей – таких вызовов было сотни. Город вернулся к привычной жизни только к полуночи.

# происшествия

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