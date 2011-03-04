В резиденции Совета ЕС в Брюсселе совершен поджог

Огонь потушили быстро, пострадавших и жертв нет.

Очаг находился в техническом помещении на восьмом этаже здания. Там обнаружены две бочки с техническим маслом, подожженные при помощи фитиля из тряпки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пресс-служба Совета ЕС пока происшествие не комментирует. Однако по всему видно, что в Брюсселе — столице Бельгии и объединенной Европы — изрядно страдает система безопасности.

Менее месяца назад в здании Европарламента было совершено дерзкое ограбление. Двое вооруженных преступников обчистили кассу почтового отделения, после чего беспрепятственно скрылись. Тогда свое возмущение работой службы безопасности высказали евродепутаты. Ведь нападение произошло в так называемой охраняемой зоне Европарламента. В момент ограбления всего в 100 метрах от здания проходил саммит ЕС.