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В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое

09 января 2012 16:43
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По факту взрыва и пожара в ресторане на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело.

Число пострадавших в результате этой трагедии достигло уже 40 человек, двое сотрудников заведения погибли. Однако и эти данные могут быть не окончательны, так как состояние минимум шестерых раненых врачи оценивают как тяжелое.

Взрыв в помещении итальянского ресторана произошел сегодня днем, после чего сооружение охватил сильный пожар. Погасить его удалось далеко не сразу. К моменту окончания тушения в ресторане частично обрушилась крыша.

Основной причиной трагедии представители Следственного комитета России называют взрыв газовых баллонов.

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-1

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-3

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-5

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-7

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-9

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-11

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-13

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-15

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-17

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-19

В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое-21

# происшествия # Фотофакт

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