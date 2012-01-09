В ресторане на юго-западе Москвы прогремел взрыв. Два человека погибли, 40 пострадали, состояние 6 тяжелое

По факту взрыва и пожара в ресторане на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело.



Число пострадавших в результате этой трагедии достигло уже 40 человек, двое сотрудников заведения погибли. Однако и эти данные могут быть не окончательны, так как состояние минимум шестерых раненых врачи оценивают как тяжелое.



Взрыв в помещении итальянского ресторана произошел сегодня днем, после чего сооружение охватил сильный пожар. Погасить его удалось далеко не сразу. К моменту окончания тушения в ресторане частично обрушилась крыша.



Основной причиной трагедии представители Следственного комитета России называют взрыв газовых баллонов.