В реку Гольшанку попали отходы крахмального завода: погибла рыба, в том числе и из Красной книги

Новости Беларуси. Отходы Гольшанского крахмального завода попали в реку Гольшанка. Это привело к гибели рыбы.

По информации Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, между населенными пунктами Нарушевцы и Дертники были собраны 176 особей погибшей рыбы.

Предположительно, животные погибли из-за попадания в реку отходов крахмального завода. Жидкие стоки прорвали обваловку карт-накопителей. Это загрязнило водоток. Место прорыва было засыпано, но окружающей среде был нанесен ущерб.

Погибшая рыба также была обнаружена ниже по течению реки – около 140 особей, среди которых были особи из Красной книги – ручьевая форель и три речные миноги.