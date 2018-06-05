В реку Гольшанку попали отходы крахмального завода: погибла рыба, в том числе и из Красной книги

Новости Беларуси. Отходы Гольшанского крахмального завода попали в реку Гольшанка. Это привело к гибели рыбы.
По информации Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, между населенными пунктами Нарушевцы и Дертники были собраны 176 особей погибшей рыбы.
Предположительно, животные погибли из-за попадания в реку отходов крахмального завода. Жидкие стоки прорвали обваловку карт-накопителей. Это загрязнило водоток. Место прорыва было засыпано, но окружающей среде был нанесен ущерб.
Погибшая рыба также была обнаружена ниже по течению реки – около 140 особей, среди которых были особи из Красной книги – ручьевая форель и три речные миноги.
Фото: gosinspekciya.gov.by
С точки зрения законодательства эта река имеет высокий охранный статус: она включена в перечень водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки и миграции лососеобразных и осетрообразных.
Нанесенный природе ущерб оценивается не по количеству собранной рыбы – так как часть особей могла уйти на дно или быть унесена течением. В данном случае учитывается площадь территории, которая была подвержена негативному воздействию, и промысловый запас рыбы на данном участке.
В разных частях реки была взята проба воды на анализ.
В сообщении отмечается, что в начале мая повод задуматься у руководства Гольшанского крахмального завода уже был. Инспекторы Сморгонской МРИ начали в отношении юрлица административный процесс. В то время отходы только начинали проходить через заграждение. Спустя месяц игнорирование вопросов экологии обернется для завода многотысячными расходами по возмещению причиненного вреда.
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