В реке Муховец утонули два мальчика и мужчина, который пытался их спасти

С помощью подручных средств тонувшим попытался помочь ещё один мужчина, однако все усилия оказались тщетными.

Трагедия случилась в десяти метрах от берега. Место людное, сложно было не заметить двух играющих на речной глади мальчишек. Как только ребята провалились под лед, на их спасение бросились местные жители.

Толщина льда в месте, где провалились школьники, не превышает четырех сантиметров. Подойти к месту ЧП было практически невозможно. Один из добровольцев, спасая детей, тоже ушёл под воду. С помощью подручных средств тонувшим попытался помочь ещё один мужчина, однако все усилия оказались тщетными. Трое человек погибли.

Дмитрий Климович старший следователь прокуратуры Ленинского района Бреста:

Согласно объяснениям очевидцев — сотрудников мостотряда №58, они заметили, как двое ребят гуляли по льду. Лёд проломился, они начали тонуть. Сотрудники мостотряда не смогли войти в воду, так как лёд был тонким и под ними проламывался. Анкетные данные ребят установлены, тело мужчины не обнаружено, проводятся поиски.

По данному факту прокуратура проводит проверку. Очевидно, причиной случившегося стали тёплая погода и беспечность родителей. В момент трагедии восьмилетний и шестилетний мальчики оказались без присмотра взрослых.